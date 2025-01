Comme chaque année, Apple décide de rendre hommage à Martin Luther King Jr sur son site. C’est à l’occasion du Martin Luther King Day qui est fêté chaque année le troisième lundi du mois de janvier. En 2025, il s’agit du 20 janvier.

À l’instar des années précédentes, Apple change la page d’accueil de son site américain pour y afficher une photo de Martin Luther King Jr et une citation. Cette fois-ci, il y a en réalité trois citations et trois photos :

La page d’accueil du site d’Apple propose de mieux se documenter. « Aujourd’hui et chaque jour, nous rendons hommage au docteur Martin Luther King Jr », peut-on lire. Apple propose alors de lire le livre Why We Can’t Wait et de lire un article dédié dans l’application Apple News. Mais celle-ci est uniquement disponible dans quelques pays anglophones.

Aussi, Tim Cook a rendu son propre hommage. Le patron d’Apple a publié le message suivant : « Le docteur King a dit un jour : « Tout le monde peut être grand, parce que tout le monde peut servir ». La véritable grandeur consiste à aider les autres, à faire la différence et à servir avec détermination. Honorons son héritage en trouvant des moyens de servir et de créer un monde meilleur ensemble ».

Dr. King once said, "Everybody can be great, because everybody can serve." True greatness lies in lifting others, making a difference, and serving with purpose. Let’s honor his legacy by finding ways to serve and create a better world together. #MLKDay pic.twitter.com/r0wqGKiBqx

— Tim Cook (@tim_cook) January 20, 2025