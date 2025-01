La saison 4 de Ted Lasso, c’est un peu la rumeur qui n’en finit pas de revenir à intervalles plus ou moins réguliers. Le 16 janvier, ceux qui croient au retour du gentil coach à moustache ont eu de quoi nourrir leurs espoirs puisque Nick Mohammed, l’interprète de Nate Shelley dans Ted Lasso, a posté un message vidéo sur son compte X dans lequel il explique devoir réorganiser les dates de sa prochaine tournée au Royaume-Uni pour la comédie Show Pony en raison d’un tournage dont il ne peut rien dire… Voilà qui est pour le moins étrange, et qui évidemment laisse à penser qu’Apple TV+ veut se garder la primeur d’annoncer une énorme surprise aux fans de la série « footballistique ». Pour clore le tout, à la fin de la vidéo, l’acteur brandit un papier sur lequel est marqué « Believe », qui est l’un des mots fétiches de Ted Lasso. A noter que la Film & Television Industry Alliance (FTIA) indique que le tournage d’une série encore anonyme devait bel et bien démarrer à Londres à partir du 6 janvier dernier.

An important announcement from Mr. Swallow regarding his upcoming brand new tour: ‘Show Pony’ 🎠 #tedlasso 🎟️ https://t.co/THqguaOkwG pic.twitter.com/yYQATuEMkV — Nick Mohammed (@nickmohammed) January 16, 2025

L’autre info qui nous était passée sous le nez, c’est la quasi confirmation de la saison 3 de Severance. Le showrunner de la série Ben Stiller a vendu tranquillement la mèche lors d’une interview pour Collider : “Ça a toujours été une priorité pour nous, de comprendre vraiment où tout ça nous emmène. Et Apple a vraiment soutenu la démarche, en se montrant sensible à l’histoire sans se contenter de dire qu’il faut que ‘ça continue tant que ça fonctionne. La série devrait durer aussi longtemps qu’elle le doit pour l’histoire, et c’est en pensant comme ça que nous travaillons et entamons les préparatifs de la saison 3.“