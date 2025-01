L’iPhone SE 4, qu’Apple annoncera cette année, aurait bel et bien le droit à la Dynamic Island. C’est en tout cas ce que révèle une fuite du leaker Evan Blass (Evleaks), qui a une bonne réputation.

« Je sais que ce n’est pas terrible, mais je me suis dit qu’il valait mieux avoir quelque chose que rien », dit Evan Blass dans son message sur X (ex-Twitter) concernant l’image ci-dessous. Il ajoute avoir volontairement modifié la couleur pour l’iPhone SE 4 en haut à gauche afin que l’on puisse voir la Dynamic Island sur la partie supérieure de l’écran.

Les précédentes rumeurs ont déjà indiqué que l’iPhone SE 4 va reprendre essentiellement le design de l’iPhone 14. Mais celui-ci dispose d’une encoche et non de la Dynamic Island qui a fait ses débuts sur l’iPhone 14 Pro. Pour l’iPhone SE 4, on retrouverait bien la Dynamic Island, à l’instar de ce qu’il y a aujourd’hui sur tous les modèles d’iPhone 15 et 16.

Apple devrait proposer un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, un capteur photo de 48 mégapixels au dos, un port USB-C, une puce Apple de dernière génération, le support d’Apple Intelligence, 8 Go de RAM (là encore pour supporter Apple Intelligence) et le tout premier modem 5G d’Apple.

Une autre fuite d’Evan Blass publiée il y a quelques heures a également suggéré que le nouveau smartphone se nommera bien iPhone SE 4 et non iPhone 16E comme certaines rumeurs l’ont suggéré.

La présentation par Apple devrait se faire en mars ou avril. C’est raccord avec les annonces des précédents iPhone SE.