Jusqu’à présent, les rumeurs avaient annoncé que l’iPhone SE 4 devrait avoir un design plus que similaire à l’iPhone 14. Cela implique donc la présence de l’encoche. Mais si l’on en croit une nouvelle information, le prochain smartphone pourrait en réalité avoir la Dynamic Island.

Peut-être la Dynamic Island sur l’iPhone SE 4

La fuite du leaker Majin Bu sur X (ex-Twitter) fait état d’un iPhone SE 4 qui aurait un design similaire à l’iPhone 16 prévu pour cette année. Les récentes rumeurs ont indiqué que l’iPhone 16 devrait avoir un bloc photo vertical qui dépasserait un peu. Ce serait la même chose pour le prochain iPhone SE, à l’exception qu’il y aurait un seul capteur photo et non deux. On retrouverait en dessous le micro arrière et le flash.

À l’avant, il y aurait donc la Dynamic Island. Celle-ci a fait ses débuts avec les iPhone 14 Pro et Pro Max. Apple l’a ensuite proposée sur tous les modèles de l’iPhone 15. Sans surprise, tous les iPhone 16 l’auront à leur tour. Mais ils ne seront visiblement pas les seuls, puisque l’iPhone SE 4 serait logé à la même enseigne.

Quand verra-t-on l’iPhone SE 4 ? Il va falloir encore patienter. En effet, les rumeurs parlent d’une sortie en 2025. Cela impliquerait donc une arrivée trois ans après le modèle existant.