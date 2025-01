Cette fois, on a les chiffres. Après qu’IDC et Counterpoint Research aient annoncé qu‘Apple était rentré dans le top 5 des plus gros vendeurs de smartphones en Inde, Canalys a publié un tableau récapitulatif qui montre effectivement que la firme de Cupertino est désormais 5ème de ce marché avec une Pdm de 11%, un poil supérieure même aux 10% estimés par IDC et Counterpoint. Apple aurait écoulé 4 millions d’iPhone sur le trimestre, soit 200 000 unités de moins qu’OPPO (qui a la même Pdm de 11%). La croissance d’Apple sur un an est spectaculaire : les ventes d’iPhone ont progressé de 39% sur le Q4, soit la plus grosse croissance d’un membre du top 5. En 2023, toujours sur le Q4, la part de marché de l’iPhone n’était que de 7% (pour 2,9 millions d’iPhone écoulés). La très bonne forme d’Apple en Inde est d’autant plus remarquable que, toujours selon Canalys, le marché mobile indien dans son ensemble a baissé de 4% sur le Q4 2024 (en volumes de ventes).

Sanyam Chaurasia, analyste senior chez Canalys, explique les raisons de cette envolée : « En 2024, la concurrence dans le segment ultra-premium s’est intensifiée avec des lancements agressifs de la part des fabricants Android. En réponse, Apple a été proactif en menant des promotions axées sur les canaux de distribution, notamment lors des lancements de modèles phares des concurrents, avant les sorties d’iPhone et pendant les périodes festives. Au-delà des remises instantanées et des promotions de cashback, des programmes tels que le « Buyback Program » et le « iPhone for Life Program » – proposant des plans EMI sans intérêt – ont considérablement amélioré l’accessibilité et stimulé les mises à niveau. »