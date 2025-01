Deezer propose depuis peu une mise à jour de son application macOS qui prend nativement en charge les Mac Apple Silicon. Cela correspond aux modèles avec les puces M1, M2, M3, M4 et leurs variantes.

On peut dire que le service de streaming musical a pris son temps, puisque les premiers Mac Apple Silicon, c’est-à-dire ceux avec la puce M1, ont vu le jour il y a un peu plus de quatre ans maintenant. Mais c’est enfin corrigé : Deezer est désormais une application macOS universelle et supporte nativement aussi bien les Mac Intel que les Mac Apple Silicon.

Vous pouviez déjà utiliser l’application sur un Mac M1, M2, M3 ou M4, et ce depuis des années. Mais l’expérience pouvait ne pas être tout à fait excellente, avec quelques bugs ici et là. Désormais, vous devriez retrouver une meilleure fluidité et un meilleur usage global. Cela s’explique aussi par une mise à jour important du framework Electron, sur lequel Deezer se repose pour son application Mac. Le service de streaming musical est passé de la version 12 à la version 33.

Vous pouvez télécharger l’application de Deezer sur le site officiel. Vous ne verrez probablement pas de différences particulières. Et pourtant, il y a beaucoup de changements en coulisses pour améliorer l’expérience générale.