Marvel Snap (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) , le jeu de collection de cartes numériques publié par Nuverse, une filiale de ByteDance, est à nouveau opérationnel aux États-Unis après le ban puis la suspension du ban des applications de l’éditeur chinois ByteDance (dont TikTok évidemment). Cette interdiction, qui a démarré le 19 janvier 2025, a entraîné le retrait de Marvel Snap et de TikTok de l’App Store américain. Bien que le président Trump ait signé un décret reportant l’interdiction de TikTok de 75 jours, aucune des deux applications n’a été réintégrée sur l’App Store (ni sur le Play Store de Google). Les utilisateurs ayant déjà installé les applications peuvent cependant y accéder bien que les nouveaux téléchargements restent impossibles.

Second Dinner, le développeur de Marvel Snap, a annoncé sur les réseaux sociaux que le jeu était de nouveau accessible en ligne et a évoqué une « nouvelle ère » pour le jeu, avec en ligne de mire un changement d’éditeur (dont on ne connait pas le nom) À moins que Marvel Snap ne se trouve un éditeur non affilié à ByteDance, le jeu restera absent de l’App Store iOS, Apple ayant maintenu sa position de ne pas réintégrer les applications ByteDance tant que l’interdiction n’était pas juridiquement levée (ce qui n’est pas le cas avec le décret de Trump, qui ne fait que sursoir au délai précédemment établi).