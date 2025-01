Apple TV+ a publié la bande-annonce de À l’amour, à la mort, sa nouvelle série qui se veut une comédie. Le titre original est A muerte et le titre anglais est Love You to Death. Il s’agit d’une série en espagnol dans la version originale.

À l’amour, à la mort raconte l’histoire du prudent Raúl (joué par Joan Amargós) qui renoue avec Marta (jouée par Verónica Echegui), une femme libre et nouvellement enceinte, après qu’on lui a diagnostiqué un cancer du cœur. Ils reprennent une amitié qui remonte à l’enfance et, dans une relation réunie par le destin, commencent à mettre à l’épreuve leurs croyances sur l’amour. Marta, qui a la phobie de l’engagement, peut-elle tomber amoureuse ? Et Raúl peut-il rencontrer l’amour de sa vie ?

Outre Joan Amargós et Verónica Echegui, le casting comprend Paula Malia, Cristian Valencia, Claudia Melo, Roger Coma, Joan Solé, Julián Villagrán et David Bagés. La série est créée et réalisée par Dani de la Orden. Pour leur part, Montse Garcia, Ana Eiras et Elena Bort font office de producteurs exécutifs. Le programme est produit par Atresmedia TV avec Sábado Películas, DeAPlaneta et Playtime Movies.

À l’amour, à la mort fera ses débuts en streaming sur Apple TV+ le 5 février avec deux épisodes à cette date. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi. La saison en compte sept au total.