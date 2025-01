Les années passent et se ressemblent pour Apple sur le front de la valeur de marque. Le classement Brand Finance est tombé comme chaque année à la même période, et Apple est pour la énième fois désigné comme étant la marque la plus valorisée du monde avec une valeur de marque estimée à 574,5 milliards de dollars, en progression de 11% par rapport à l’an dernier. Microsoft est second de ce classement, à bonne distance (461,1 milliards de dollars et 35% de progression), Google troisième (413 milliards de dollars et 24% de progression, et Amazon quatrième (356,4 milliards de dollars et une progression de 15%). Oracle, Facebook, Verizon ou bien encore Oracle figurent dans ce top 25.

Les valeurs technologiques dominent logiquement le classement et ce sont souvent aussi des sociétés de la tech qui affichent les croissances de valeur de marque les plus spectaculaires comme TikTo qui passe de 59 milliards en 2022 à 105,8 milliards de dollars, ou bien encore NVIDIA, qui réalise le plus gros saut en avant puisque ses valeur de marque est passée de 4,7 milliards en 2020 à… 87,9 milliards en 2024 ! Apple n’est pas en reste puisque la valeur de marque de la pomme est passée de 140,5 milliards en 2020 à 574,5 milliards.