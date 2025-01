La fonction d’enregistrement d’écran sur iOS est un outil pratique pour partager rapidement ce qui se passe sur l’écran de votre iPhone. Dans une prochaine mise à jour d’iOS, cette fonctionnalité va bénéficier de trois améliorations, renforçant ainsi son utilité pour les utilisateurs.

Une meilleure qualité sonore

Actuellement, lorsque vous réalisez un enregistrement d’écran sur iPhone, l’audio est capturé via le micro intégré, mais uniquement en mono. Avec la mise à jour à venir, il sera possible d’enregistrer le son en stéréo. Cette amélioration offrira une qualité sonore plus riche et immersive, idéale pour les vidéos ou tutoriels nécessitant une bonne restitution audio.

La prise en charge du HDR

Un autre changement attendu concerne la prise en charge des contenus HDR lors de l’enregistrement d’écran. Actuellement, si vous faites un enregistrement de l’écran de l’iPhone en affichant du contenu HDR, l’enregistrement sera limité à du SDR, avec une image qui s’assombrit et perd en détails. Avec la mise à jour, les utilisateurs pourront capturer et sauvegarder des vidéos en HDR, offrant ainsi une expérience visuelle plus fidèle et de meilleure qualité.

Capture vidéo avec superposition de la caméra

Enfin, la nouveauté la plus intéressante concernera l’ajout d’une fonctionnalité de superposition vidéo. Il sera désormais possible d’ajouter une vidéo pendant l’enregistrement, permettant ainsi de capturer simultanément l’écran et l’image de la caméra frontale. Cette option pourra être utilisée pour des tutoriels vidéo, des présentations en direct ou des sessions de partage d’écran, notamment sur des applications tierces comme Zoom ou Instagram.

9to5Mac, qui dévoile les informations du jour, dit que ce sera disponible avec une future mise à jour d’iOS, mais il ne précise pas laquelle. Ce n’est en tout cas pas disponible dans la release candidate d’iOS 18.3.