Une action collective contre Apple, accusant l’entreprise de disparités salariales et de discrimination fondée sur le genre, a reçu l’aval du juge Ethan P. Schulman de la Cour supérieure de Californie. La plainte affirme qu’Apple sous-paie systématiquement ses employées dans plusieurs divisions, notamment l’ingénierie, AppleCare et le marketing, un constat établi en se basant sur les salaires et les rémunérations antérieures. De plus, les évaluations de performance favoriseraient les employés masculins, entraînant des primes et augmentations plus importantes pour eux par rapport à leurs homologues féminines. Malgré les efforts d’Apple pour prétendre que ces disparités ne faisaient pas partie d’une politique systémique au sein de l’entreprise, le juge indique avoir trouvé des preuves suffisantes d’un schéma perpétuant les inégalités salariales. A noter que jusqu’ici, Apple a réussi à bloquer les demandes de compensation pour les anciennes employées concernées par ces politiques présumées de discrimination salariale.

L’une des plaignantes, Justina Jong, a également dénoncé un harcèlement sexuel de la part d’un cadre supérieur d’Apple, et affirme que l’entreprise n’avait pas répondu à ses plaintes ni accepté de transférer son poste de travail loin de celui de l’agresseur présumé. Là encore, le juge a soutenu sa plainte, rejetant l’argument d’Apple selon lequel des mesures suffisantes avaient été prises. Représentées par les cabinets d’avocats de renom Outten & Golden, Cohen Milstein Sellers & Toll, et Altshuler Berzon, les plaignantes cherchent à tenir Apple responsable de ses pratiques présumées discriminatoires. Malgré les multiples tentatives d’Apple pour faire rejeter l’affaire, le procès se poursuivra donc.