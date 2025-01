Apple propose aujourd’hui au téléchargement une nouvelle bêta du firmware pour les AirPods Pro 2 et AirPods 4. Il s’agit de la build 7E5067b et cela concerne uniquement les développeurs.

Quelles sont les nouveautés ? Difficile de répondre dans l’immédiat, puisqu’Apple ne communique rien de particulier. Il se pourrait que ce soit uniquement des correctifs. Il est également possible qu’une petite nouveauté ou deux soient également au programme, en lien avec iOS 18.3. Cette version est actuellement disponible en release candidate pour les développeurs et testeurs publics, et la version finale pour tout le monde devrait logiquement arriver dans quelques jours.

Vous pouvez vérifier quelle version du firmware des AirPods est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ». Malheureusement, Apple n’offre pas un moyen facile pour forcer le téléchargement de la mise à jour. Celle-ci s’effectue automatiquement en tâche de fond.

Quant à la version stable, la dernière mise à jour en date remonte au mois de novembre. Apple avait proposé la mise à jour 7B21 pour le firmware des AirPods Pro 2 et 7B20 pour celui des AirPods 4.