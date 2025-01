Voilà qui devrait intéresser de nombreux développeurs sous iOS : Apple vient de fournir aux développeurs iOS une nouvelle API baptisée API Advanced Commerce dont l’objectif est de faciliter la gestion des achats in-app :

« L’App Store facilite chaque année des milliards de transactions pour aider les développeurs à développer leurs activités et à offrir une expérience client de classe mondiale. Afin de mieux soutenir les modèles économiques en constante évolution des développeurs — tels que des catalogues de contenu exceptionnellement vastes, des expériences pour créateurs et des abonnements avec des options supplémentaires — nous lançons l’API Advanced Commerce.

Les développeurs peuvent demander à utiliser l’API Advanced Commerce pour prendre en charge des modèles économiques éligibles sur l’App Store et gérer plus facilement leurs achats intégrés au sein de leurs applications. Ces achats tirent parti de la puissance du système de commerce fiable de l’App Store, qui inclut le traitement des paiements de bout en bout, la gestion des taxes, le service client, et bien plus encore, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer sur la création d’expériences d’application exceptionnelles. »

A voir comment et dans quel volume cette nouvelle API sera utilisée par les développeurs iOS. Au moins pour une fois, ces derniers ont une raison de se réjouir plutôt que de pester sur l’absence de communication d’Apple ou une énième aberration technique.