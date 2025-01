Siri en prend (encore) pour son grade : John Gruber a récemment qualifié l’assistant vocal d’Apple de « blague pas drôle » après que ce dernier ait échoué à donner le gagnant du Super Bowl 13. Cette critique fait suite à un test plus large mené par Paul Kafasis, qui a évalué la capacité de Siri à identifier les gagnants des Super Bowls 1 à 60. Les résultats sont désastreux : Siri n’a donné la bonne réponse que pour 20 des 58 matchs, soit un taux de réussite de seulement 34 %. Pire encore, Siri s’est trompé sur 15 Super Bowls consécutifs et a souvent donné des réponses hors sujet, fournissant des informations non pertinentes ou des réponses incorrectes, le tout avec une fausse assurance ( ce qui a le don d’agacer). Plus étonnant encore, Siri a attribué aux Philadelphia Eagles 33 victoires imaginaires au Super Bowl, alors que cette équipe n’a remporte qu’une seule fois l’ultime trophée.

Gruber a comparé les performances de Siri à celles d’autres systèmes d’IA comme ChatGPT, Kagi, DuckDuckGo et Google, qui ont tous répondu correctement aux mêmes questions sur les Super Bowls, Les assistants/IA répondant même avec justesse à des questions portants sur les futurs matchs. Pire encore, il semblerait que les anciennes versions de Siri, qui ne bénéficiaient pas d’Apple Intelligence, s’avèrent plus fiables car elles redirigent au moins les utilisateurs vers des recherches sur le web, ce qui permet d’obtenir des réponses exactes.