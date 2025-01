Night Shyamalan (Sixième Sens, Incassable, Split) a remporté une bataille juridique contre une accusation de plagiat à 81 millions de dollars concernant sa série Servant distribuée sur Apple TV+. Le réalisateur et le scénariste/créateur Tony Basgallop étaient accusés par la cinéaste Francesca Gregorini d’avoir copié le scénario et certaines idées créatives de son film de 2013, The Truth About Emanuel. Déposée en janvier 2020, la plainte avait été initialement rejetée, mais une procédure d’appel avait relancé l’affaire qui devait donc se terminer devant un jury. Après un procès de sept jours au cours duquel le jury a visionné le film et les trois premiers épisodes de la série, le juge fédéral en charge de l’affaire a statué en faveur du défenseur.

L’un des documents présentés comme élément de preuve par les avocats de Francesca Gregorini. Le jury a estimé que ces éléments étaient bien trop généraux (une nounou tenant dans ses bras un enfant) pour qu’un cinéaste puisse se réclamer dans disposer des droits

Suite à cette victoire juridique, Shyamalan a affirmé au tribunal que cette accusation était « clairement, à 100 %, un malentendu ». « Cette accusation est exactement le contraire de tout ce que je fais et de tout ce que j’essaie de représenter », a poursuivi Shyamalan. « Je ne l’aurais jamais permis. Aucun des membres de mon équipe ne ferait jamais une chose pareille ». L’avocate de Shyamalan, Brittany Amadi, a précisé devant la cour que Servant était un thriller surnaturel, contrairement à The Truth About Emanuel qui est essentiellement un drame initiatique. « Elle (Gregorini) réclame 81 millions de dollars pour un travail qu’elle n’a pas réalisé », s’est emportée l’avocate. « La vérité, c’est que les créateurs de Servant ne doivent rien à Mme Gregorini. »