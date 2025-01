Si l’on en croit le site The Economic Times, Apple serait en discussions avec Bharat Forge, un important fournisseur indien de composants électroniques, pour que ce dernier intègre sa chaîne d’approvisionnement et fournisse des composants mécaniques. Dans l’hypothèse où l’accord se concrétiserait, Bharat Forge deviendrait la dernière entreprise indienne à collaborer avec Apple, rejoignant ainsi une liste de partenaires établis tels que le groupe Tata, Motherson Group et Aequs. Basée à Pune, dans le Maharashtra, Bharat Forge est un acteur clé dans des secteurs comme l’automobile, l’énergie, l’aérospatiale et la défense, et emploie près de 5 000 personnes sous la direction de Baba Kalyani. L’initiative d’Apple s’inscrit évidemment dans les efforts croissants de la firme californienne pour diversifier et renforcer sa chaîne d’approvisionnement en Inde.

Actuellement, les fournisseurs indiens d’Apple disposent de trois usines d’assemblage d’iPhone exploitées par Foxconn et le groupe Tata dans le Tamil Nadu et le Karnataka, sans oublier d’autres partenaires clés comme Sunwoda pour les batteries, Foxlink pour les câbles et Salcomp pour les composants électriques. De plus, Amperex Technology Ltd est en train de construire une installation dans l’Haryana pour la fabrication de cellules de batterie.