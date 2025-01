Microsoft annonce l’intégration de l’iPhone au niveau du menu Démarrer de Windows 11, ce qui permet aux utilisateurs de transférer des fichiers, ainsi que d’accéder aux appels et messages. Les utilisateurs avec un smartphone Android ont déjà le droit à ces fonctions.

Intégration de l’iPhone sur le menu Démarrer de Windows 11

Auparavant, vous deviez utiliser l’application Lien avec Windows pour appairer votre smartphone Android ou iPhone à votre PC. Désormais, les nouveaux utilisateurs peuvent connecter leurs appareils directement à partir du menu Démarrer. Il suffit d’ouvrir le menu Démarrer, de choisir de connecter un iPhone ou smartphone Android et de suivre les instructions à l’écran.

« Cette intégration harmonieuse permet aux utilisateurs d’iPhone de bénéficier des mêmes avantages que les utilisateurs d’Android, notamment la possibilité d’afficher l’état de la batterie et la connectivité du téléphone, d’accéder aux messages et aux appels, et de suivre les dernières activités, le tout commodément intégré dans le menu Démarrer », indique Microsoft.

Une autre fonction permet de transférer facilement des fichiers entre un iPhone ou smartphone Android et un PC Windows, là encore depuis le menu Démarrer. Il suffit d’appuyer sur le bouton « Envoyer des fichiers ». C’est plus ou moins un équivalent d’AirPlay, bien que le système d’Apple semble un peu mieux intégré.

L’intégration de l’iPhone au niveau du menu Démarrer de Windows 11 est disponible dès maintenant pour les membres du programme Windows Insiders qui sont sur les canaux Dev ou Bêta. Ça arrivera plus tard pour l’ensemble des utilisateurs.

Il est bon de préciser qu’il est obligatoire d’être connecté sur un compte Microsoft au niveau de Windows 11 et d’avoir le Bluetooth activé pour profiter de l’intégration.