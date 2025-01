Apple s’apprête à publier ses résultats pour le Q4 2024 et l’on sait déjà qu’Apple Intelligence n’aura pas eu d’impact significatif sur les ventes d’iPhone. Les analystes avaient pourtant initialement prédit qu’Apple Intelligence déclencherait un supercycle pour l’iPhone, stimulant la demande et accélérant les renouvellements d’appareils, mais l’absence de nombre de fonctionnalités annoncées d’IA au lancement des nouveaux iPhone 16/16 Pro ainsi que la non disponibilité d’Apple Intelligence sur le marché européen ont réduit ces espoirs à néant.

Au lancement, les ventes d’iPhone 16/16 Pro ont enregistré une hausse modérée de 5 %, très loin de la croissance spectaculaire qui était attendue par nombre d’analystes. Les résultats de ce trimestre donneront une meilleure idée de l’impact potentiel de l’IA, mais les prévisions indiquent que les ventes d’iPhone resteront solides pour ce trimestre des fêtes sans être marquantes pour autant.

Si le présent n’est pas encore tout rose pour Apple Intelligence, il ne fait guère de doutes que des fonctions d’IA enfin matures (et non buguées) auront le même effet à terme sur les ventes d’iPhone que cela a pu être le cas par exemple pour les ventes de Pixel, largement boostées depuis l’intégration de Gemini (au point que le Pixel de Google est désormais l’un des mobiles qui se vend le mieux aux États-Unis. Idem sur le marché chinois, les iPhone vendus sur ce marché étant dépourvus d’Apple Intelligence et ne pouvant donc lutter pied à pied contre l’armada des mobiles Huawei, Xiaomi ou vivo tous équipés d’assistants-IA aux fonctions sophistiquées.