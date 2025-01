Kendrick Lamar sera la tête d’affiche du show de mi-temps produit par Apple Music lors du Super Bowl LIX. Pour rappel (et pour les non spécialistes de NFL), le prochain Super Bowl se tiendra à la Nouvelle-Orléans le 9 février prochain et opposera les Philadelphia Eagles aux Kansas City Chiefs. Les fans pourront regarder le match en 4K gratuitement, et pour ajouter au buzz entourant cet évènement annuel, Apple a lancé une expérience exclusive Synth Riders pour l’Apple Vision Pro. Développé par Kluge Interactive et disponible via Apple Arcade, ce jeu de rythme proposera désormais une édition spéciale inspirée du titre à succès de Lamar, HUMBLE.. Les joueurs évolueront dans un univers visuel urbain, passant de La Nouvelle-Orléans aux rues de Los Angeles, faisant ainsi écho au clip de la chanson.

L’expérience Synth Riders sur Apple Vision Pro propose deux modes : un mode en réalité mixte, qui intègre le gameplay à l’environnement réel du joueur, et un mode totalement immersif, transportant l’utilisateur dans un univers musical totalement coupé de l’extérieur. Contrairement aux autres versions du jeu, l’édition Apple Arcade inclut tout le contenu sans achats supplémentaires. L’expérience sera disponible dès le 6 février, quelques jours avant la performance de Lamar au Super Bowl.