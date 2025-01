Cela en devient banal. Apple domine une fois encore le classement Fortune des entreprises les plus admirées dans le monde (classement établi sur la base de questionnaires remis aux cadres et dirigeants de milliers d’entreprises): « Les dirigeants d’entreprise valorisent la stabilité. » précise le site Fortune.« Et d’après notre classement Fortune World’s Most Admired Companies All-Stars, basé sur un sondage auprès de milliers de cadres, directeurs et analystes, le géant technologique Apple incarne cette stabilité mieux que quiconque. Pour la 18ᵉ année consécutive, Apple s’est classée première dans notre classement annuel de la réputation des entreprises. » Apple se classe devant Microsoft, Amazon… et Nvidia, qui fait une entrée fracassante dans le top 5. Il faut dire que la firme américaine a quadruplé son chiffre d’affaires en trois ans grâce à ses GPU et ses puces dédiées aux calculs d’IA. Dans le même temps, la valeur de l’action Nvidia a été multipliée par 5.

A noter que les entreprises américaines surdominent ce classement de prestige : 229 des sociétés « les plus admirées » sont américaines, 59 sont européennes et 26 proviennent d’Asie. Apple parviendra t-il à rester en tête 20 années de suite ? La croissance ultra rapide de Nvidia – qui vient toutefois d’être freinée par l’arrivée tonitruante du chinois DeepSeek dans le secteur de l’IA – pourra peut-être changer la donne.