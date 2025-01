C’est Cetelem qui devient le nouveau partenaire d’Apple pour le financement à 0% des iPhone, iPad, Mac et d’autres produits. Nous le savions déjà depuis quelques jours, puisque l’offre est en place sur l’Apple Store en ligne. Aujourd’hui, Cetelem dévoile (un peu) plus de détails.

« Le smartphone est devenu un produit essentiel dans la vie des consommateurs. Les clients d’Apple sont très tournés vers le digital et nous voulons accélérer sur ce profil », a déclaré auprès des Échos Franck Vignard, directeur général de BNP Paribas Personal Finance, dont Cetelem est une filiale. « Une fois qu’ils ont téléchargé notre application sur leur téléphone, il est ensuite possible de leur proposer d’autres produits comme des prêts personnels, des prêts à la rénovation énergétique, etc », ajoute-t-il. Il indique par ailleurs : « Pour l’octroi de crédit, nous utilisons la technologie de l’open banking autorisée par la directive DSP2, qui permet le partage des informations bancaires avec d’autres acteurs. Les clients n’ont plus à fournir certains documents. Cela permet d’aller plus vite ».

Les intérêts seront à la charge d’Apple, qui compte sur les volumes de ventes pour absorber le coût de la promotion. Les termes financiers de l’accord demeurent confidentiels.

Sur son site, Cetelem met en avant le financement à 0% pour les produits Apple, notamment l’iPhone. Par exemple, l’iPhone 16 Pro est disponible pour 51,21 euros par mois pendant 24 mois. De plus, le groupe précise que l’offre est valable jusqu’au 31 mars.