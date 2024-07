Apple a décidé de baisser les prix de ses différents iPhone en Inde à la suite d’une réduction des frais d’importation (15% au lieu de 20%) pour les téléphones. Cela inclut même les modèles haut de gamme, dont les iPhone 15 Pro.

Autant le dire tout de suite : il ne s’agit pas de la remise du siècle. TechCrunch indique que les prix des iPhone en Inde ont baissé de 3 à 4% selon les modèles. Les baisses de prix d’Apple vont de 3 000 roupies (33 euros) pour les iPhone 13, 14 et 15, et jusqu’à 6 000 roupies (66 euros) pour les iPhone 15 Pro et Pro Max. C’est la première fois qu’Apple baisse les prix des modèles Pro de la génération actuelle en Inde.

Ce changement tarifaire intervient également à un moment où la demande d’iPhone ralentit en Chine. Le cabinet Canalys a révélé cette semaine que les livraisons de smartphones d’Apple en Chine ont diminué de 6,7% au cours du deuxième trimestre par rapport à l’année précédente. Apple est maintenant le sixième vendeur de smartphones dans le pays, battu par Vivo, Huawei et d’autres constructeurs locaux.

En France, c’est l’inverse : Apple a récemment augmenté les prix des iPhone. Mais c’est en lien avec la loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire). Il y a eu une modification de l’éco-contribution qui est de 1,67€ (hors taxe) depuis le 1er juillet 2024, contre 0,02€ auparavant.