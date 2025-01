On a failli passer à côté. Apple Music a mis les petits plats dans les grands pour accueillir la diva islandaise Björk. A l’occasion de la sortie de son nouveau spectacle Cornucopia sur Apple Music (et depuis peu sur YouTube), la service musical d’Apple a enregistré une interview de plus de 50 minutes avec la star nordique. Zane Lowe, ex-détecteur de talents et désormais l’un des programmateurs de la radio Beats One d’Apple Music, a longuement discuté avec Björk, qui comme à son habitude était habillée d’un costume stupéfiant, ici un immense voile noir transparent entièrement recouvert de perles, comme si la Voie Lactée s’était enroulée autour de la chanteuse. Ainsi drapée, Björk fait immanquablement à une Bene Gesserit de Dune, un rapprochement de style qui colle d’aillerus assez bien avec le positionnement à la fois mystique et écologique de l’artiste.

Les questions posées par Zane sont intéressantes et les réponses de Björk souvent fascinantes. Cette dernière affirme pour la énième fois que les critiques contre les instruments technologiques (type synthé ou échantillonneurs) n’auraient pas lieu d’être, et que ceux qui se plaignent du manque d' »âme » (Soul) de ces instruments sont ceux qui sont en fait incapables d’y mettre justement de l’âme. L’artiste décrit aussi son rapport assez intuitif à la musique et explique qu’elle laisse l’environnement autour d’elle lui apporter des éléments d’inspirations musicale, comme par exemple le bruit que peut faire une machine à café !

A noter qu’il est extrêmement rare que Zane Lowe accorde autant de temps d’interview pour un artiste, mais il est vrai que Björk est devenue une chanteuse iconique et à la liberté créatrice totale, au risque parfois il est vrai de perdre un peu une partie du public qui l’avait initialement suivi pour des titres comme Human Nature, Isobel, Venus as a Boy ou Army of Me.