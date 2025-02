Considéré comme l’une des meilleures versions des aventures de la belle aventurière, Lara Croft and the Guardian of Light va faire son grand retour sur iOS (et Android). Ce titre avait pourtant disparu de l‘App Store en 2018, une décision prise à l’époque par l’éditeur Square Enix (le jeu étant développé initialement par Crystal Dynamics et porté sur mobile par Feral). Pour rappel, Lara Croft and the Guardian of Light est à l’origine un titre sorti sur PC Windows, PS3 et Xbox 360, et qui malgré la vue isométrique reprend parfaitement l’ambiance et les codes des Tomb Raider plus « traditionnels ». Le gameplay oscille entre des phases de combats, de plateforme, le tout saupoudré de quelques énigmes à résoudre. Pour ne rien gâcher, si l’on se fie au trailer, les graphismes de cette version (toujours développée par Feral) semblent avoir bénéficié d’un bon coup de polish par rapport au jeu d’origine.

Lara Croft and the Guardian of Light sera bientôt disponible dans l’App Store, au prix assez doux de 8,5 euros. La sortie ne devrait plus tarder sachant que le jeu est déjà proposé en précommande (Lien App Store – 8,5 euros – iPhone/iPad).