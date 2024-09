On ne pourra pas dire que Feral Interactive n’a pas de suite dans les idées, tout du moins concernant la franchise Total War. Le studio spécialiste des portages de jeux PC sur mobile vient en effet d’annoncer que le 5ème épisode de la franchise arrivera bientôt sur les plateformes iOS et Android.

Empire: Total War est un jeu de stratégie développé à l’origine par Creative Assembly et publié par Sega en 2009. Il combine des phases de stratégie au tour par tour et des batailles en temps réel, se déroulant dans l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Inde, le Moyen-Orient et les Caraïbes du XVIIIe siècle. Le joueur y contrôle une puissance mondiale en utilisant l’armée, la diplomatie, l’espionnage et l’économie pour étendre son empire. Le jeu a été très bien accueilli par les joueurs et les testeurs, autant pour sa profondeur stratégique que pour son réalisme historique. Une extension, The Warpath Campaign, sortie en 2009, se concentre sur la conquête de l’Amérique du Nord. Le jeu a ensuite été suivi par Napoléon: Total War en 2010.

Total War: Empire sortira sur mobiles durant l’automne.