L’iPhone aura une nouvelle fois dominé les ventes de smartphones (par modèles) sur l’année 2024. Si l’on en croit les données de Counterpoint, l’iPhone aura largement dominé le classement des 10 modèles les plus vendus sur l’année écoulée. 6 modèles d’iPhone dominent ce top 10, soit l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro Max, l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 16 Pro Max, l’iPhone 14 et l’iPhone 16 Pro. Les trois premières places du classement reviennent aussi à l’iPhone, mais cela reste finalement un poil moins éclatant qu’en 2023 puisque l’iPhone occupait alors les 7 premières places du classement (avec l’iPhone 14 en tête suivi des deux modèles d’iPhone 14 Pro/Pro Max).

L’autre enseignement de ce classement c’est l’absence totale de modèles de smartphones chinois. Malgré l’excellente forme de Xiaomi, Oppo, vevo ou Huawei en Chine, aucun modèle de ces sociétés n’est rentré dans le top 10 des ventes sur l’ensemble de l’année. Le top 10 établi par Canalys est de la même, si ce n’est que que 7 iPhone et non 6 occupent le top, soit l’iPhone 15, l’iPhone 16 Pro Max, l’iPhone 15 Pro Max, l’iPhone 16 Pro, l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 16 et enfin l’iPhone 13. Ce sont trois modèles d’iPhone qui occupent une nouvelle fois le podium, et là encore, aucun modèle de marque chinoise.

Si l’on met de côté la domination écrasante de l’iPhone, les autres modèles à apparaitre dans ces classements sont tous issus de Samsung, et qu’il s’agit principalement de modèles de gamme A, comme les différentes déclinaisons du Galaxy A15. En modèle premium, seul le Galaxy S24 Ultra tire son épingle du jeu.