Apple diffuse aujourd’hui la bande-annonce de la saison 2 de sa série thriller Surface avec Gugu Mbatha-Raw dans le rôle principal. Le programme fera ses débuts le 21 février sur la plateforme de streaming.

Situé dans un tout nouveau monde, ce nouveau chapitre de Surface suit Sophie (jouée par Gugu Mbatha-Raw) à Londres pour élucider les secrets de son passé. Après avoir subi une blessure qui l’a privée de ses souvenirs, Sophie suit les quelques indices dont elle dispose, utilisant ses vastes ressources volées pour s’intégrer dans l’élite de la société britannique et découvrir un lien possible avec une belle héritière. Mais tout bascule lorsqu’un journaliste la contacte à l’improviste et que Sophie réalise qu’ils travaillaient ensemble pour révéler un scandale choquant sur les personnes dangereuses dont elle est devenue proche.

Outre Gugu Mbatha-Raw, le casting comprend Oliver Jackson-Cohen et Millie Brady. La saison 2 accueille Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson et Freida Pinto.

La saison 2 de Surface sera disponible le 21 février sur Apple TV+. Il y aura un épisode à cette date. Les spectateurs pourront découvrir un nouvel épisode chaque vendredi, avec le dernier qui sera diffusé le 11 avril. Il y aura huit épisodes au total pour cette saison.