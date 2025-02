En 2022, Lufthansa a tenté d’interdire les AirTags, invoquant des raisons de sécurité et de conformité légale, alors même que les compagnies aériennes faisaient face à une augmentation des bagages perdus et des vols par les employés. Cette interdiction n’a duré que trois jours avant que Lufthansa ne fasse machine arrière, réalisant sans doute que les passagers étaient massivement contre mesure et que ces derniers continueraient à utiliser les AirTags malgré tout. L’interdiction des AirTags était d’autant plus mal vue que plusieurs passagers rapportaient des cas de bagages perdus ou acheminés vers le mauvais aéroport… voire le mauvais pays !

Une page est définitivement tournée : plutôt que de combattre la tendance, Lufthansa a décidé de l’embrasser entièrement en intégrant la fonction Find My d’Apple dans sa propre application. L’entreprise met désormais en avant sa capacité à offrir un suivi des bagages rapide et efficace en cas d’anomalies, comme si c’était d’ailleurs une innovation interne et non une technologie Apple ! Cette intégration de l’AirTag dans l’app aurait été réalisée par l’équipe « Digital Hangar » de Lufthansa, composée d’environ 1000 « experts ». A noter que d »autres compagnies aériennes comme SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings ont déjà ajouté l’AirTag à la liste des accessoires autorisés dans les bagages placés en soute.