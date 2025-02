Il sera difficile de faire plus original (ou plus moche peut-être pour certains) : l’accessoiriste dbrand, en collaboration avec le designer Kyle Goodrich, a lancé sur le marché l’Aperture, une nouvelle protection pour la façade de l‘Apple Vision Pro. Contrairement à la protection incluse avec l’appareil, qui ne peut être utilisée que lorsque le casque est éteint, Aperture permet de protéger l’écran tout en utilisant le casques. Sa conception minutieuse en polyuréthane assure qu’aucun capteur ou caméra du Vision Pro n’est obstrué, préservant ainsi toutes ses fonctionnalités (la détection de l’environnement, le scan 3D, la vidéo ou la photo, etc.). En revanche, la protection recouvrant une bonne part de la face avant, la fonction EyeSight (les yeux de l’utilisateur qui s’affichent sur l’écran OLED extérieur) devient encore plus inutile.

L’idée de cette protection pour le moins originale est née après que Kyle Goodrich a partagé un design similaire sur X, ce qui généré un buzz assez imprévu. Dbrand et le designer ont donc décidé de faire de cette idée un véritable produit officiel. Aperture est disponible en noir et en orange pour 49 dollars sur le site de dbrand. Une version combinée avec un clip de batterie assorti est proposée à 69 dollars.