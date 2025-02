La version iOS de l’app DeepSeek (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), qui est rapidement devenue un énorme succès de l’App Store et s’est classée en tête des téléchargements juste après son lancement en janvier 2025, présenterait de graves failles de sécurité. Si l’on en croit un rapport de NowSecure, une entreprise de cybersécurité basée à Chicago, DeepSeek enverrait des données utilisateur non chiffrées vers des serveurs appartenant à des entreprises chinoises, stockerait des informations sensibles de manière non sécurisée et collecterait une grande quantité de données sur les utilisateurs et leurs appareils. L’expert en sécurité Andrew Hoog affirme que l’application ne dispose pas des mesures de sécurité de base, mettant ainsi en danger l’identité des utilisateurs et les données des entreprises qui utilisent l’IA.

L’un des problèmes les plus préoccupants est que DeepSeek utilise un chiffrement obsolète 3DES, qui a été déprécié en 2016 en raison de sa grande vulnérabilité aux attaques. De plus, les clés de chiffrement sont intégrées directement dans l’application, ce qui signifie que tous les utilisateurs partagent la même clé de sécurité ! DeepSeek a également désactivé le protocole de sécurité App Transport Security (ATS) d’Apple, qui impose normalement un chiffrement renforcé. Une fois les données utilisateur stockées sur les serveurs de ByteDance, ces dernières sont déchiffrées et conservées, rendant possible l’identification des utilisateurs et le suivi de leurs différentes requêtes.

Étant donné les lois strictes en Chine sur l’accès gouvernemental aux données – toute entreprise chinoise doit livrer ses données aux renseignements chinois sur simple demande – ces « failles » soulèvent des inquiétudes forcément légitimes. A noter que NowSecure poursuit ses investigations sur l’application, précisant que la version Android s’avère encore moins sécurisée que la version iOS !