Apple pense aux anciens iPad et Mac aujourd’hui en leur proposant iPadOS 17.7.5, macOS 13.7.4 et macOS 14.7.4. Ces versions arrivent en plus des mises à jour iOS 18.3.1, macOS 15.3.1, watchOS 11.3.1 et visionOS 2.3.1 pour les récents appareils.

À l’instar d’iOS 18.3.1, iPadOS 17.7.5 sur iPad vient boucher une faille de sécurité qui est déjà exploitée par des hackers.

Apple explique qu’une attaque physique d’un iPhone ou iPad peut désactiver le mode restreint USB sur un appareil verrouillé. Apple ajoute avoir connaissance d’un signalement selon lequel cette faille a été exploitée dans le cadre d’une attaque sophistiquée contre des personnes ciblées. Pour boucher cette faille, Apple dit qu’un problème d’autorisation a été résolu grâce à une meilleure gestion de l’état.

La faille de sécurité a pour identifiant CVE-2025-24200. Elle a été signalée par Bill Marczak du laboratoire Citizen Lab de la Munk School à l’Université de Toronto au Canada.

Pour mettre à jour votre iPad, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez apparaître iPadOS 17.5.5 et pourrez lancer le téléchargement avant de procéder à l’installation.

Du côté de macOS 13.7.4 et macOS 14.7.4, Apple n’évoque pas la faille du jour. Ces versions viennent probablement apporter de petites améliorations ici et là. Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels.