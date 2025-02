Apple a annoncé en novembre le rachat de l’éditeur de photos Pixelmator, un concurrent de Photoshop, et la transaction est désormais bouclée. Apple a obtenu le feu vert des autorités compétentes.

« Nous sommes heureux d’annoncer que Pixelmator Pro fait désormais partie d’Apple », indique un message au moment d’ouvrir l’application. Il est précisé que l’application est maintenant sujette à la politique de confidentialité. C’est normal pour le coup, ce fut la même chose lorsqu’Apple a racheté Shazam il y a quelques années.

Pixelmator est disponible sur iPhone, iPad et Mac, et se veut une application populaire, surtout qu’elle propose plusieurs fonctionnalités de Photoshop avec l’avantage d’avoir une licence à achat unique. Pour sa part, Adobe impose l’abonnement mensuel ou annuel.

Voici ce qu’indiquait l’équipe de Pixelmator lors de l’annonce du rachat en novembre :

Nous avons été inspirés par Apple depuis le premier jour, en concevant nos produits avec la même attention particulière pour le design, la facilité d’utilisation et la performance. Avec le recul, il est incroyable de constater ce qu’un petit groupe de personnes dévouées a pu accomplir au fil des ans depuis Vilnius en Lituanie. Désormais, nous allons pouvoir toucher un public encore plus large et avoir un impact encore plus important sur la vie des créatifs du monde entier.