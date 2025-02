À l’instar de Google Maps, Apple a décidé de renommer le golfe du Mexique en golfe d’Amérique dans son application Plans. Le changement est en place dès maintenant aux États-Unis et le sera bientôt dans le reste du monde.

Ce changement de nom s’explique par un décret signé par Donald Trump le 20 janvier. Le président des États-Unis considère cette étendue maritime comme une « partie indélébile de l’Amérique », d’où la modification.

Apple is renaming the Gulf of Mexico to Gulf of America following Google Maps yesterday due to a new government order. pic.twitter.com/Z8os5UN2e0

— Aaron Zollo (@zollotech) February 11, 2025