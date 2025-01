TikTok n’a plus été disponible pendant 14 heures aux États-Unis, avant d’être finalement de retour. Mais Apple n’a pas pour autant remis l’application iOS sur l’App Store. Il en va de même pour Google et son Play Store sur Android.

Les États-Unis ont banni TikTok parce qu’ils accusent le réseau social d’avoir des liens avec les autorités chinoises et de transmettre des données d’utilisateurs. Une loi a été promulguée et elle a été active le 19 janvier 2025, ce qui a expliqué la fermeture de la plateforme aux États-Unis parce que ByteDance, la société mère, a refusé de la vendre. Depuis, TikTok a indiqué avoir eu des garanties de Donald Trump, qui sera officiellement le nouveau président des États-Unis dans quelques heures, pour ne pas infliger de pénalités, d’où le retour.

Le réseau social fonctionne de nouveau aux États-Unis et ceux qui ont déjà l’application peuvent continuer à en profiter. En revanche, Apple ne la propose toujours pas sur l’App Store américain. Les personnes qui veulent la télécharger ou la mettre à jour sont donc bloquées. Il est fort possible que le fabricant d’iPhone attende réellement le feu vert de l’administration Trump. En l’état, ce ne sont que des garanties données par Donald Trump alors qu’il n’est pas encore président. Joe Biden reste aux commandes pendant quelques heures.

Pour rappel, Apple a publié ce week-end une fiche d’assistance sur son site concernant le retrait de TikTok sur l’App Store. On peut notamment y lire :

Apple est tenu de respecter les lois en vigueur dans les juridictions où il opère. Conformément à la loi Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, les applications développées par ByteDance Ltd. et ses filiales – dont TikTok, CapCut, Lemon8 et d’autres – ne pourront plus être téléchargées ou mises à jour sur l’App Store pour les utilisateurs des États-Unis à partir du 19 janvier 2025.