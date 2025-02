Une simple carte de visite ne coûte que quelques centimes d’euros/dollars à produire, mais la carte de visite proposée aux enchères par RR Auction nécessitera un budget beaucoup plus conséquent. Cette carte de visite Apple Computer de 1983, arborant la signature authentique de Steve Jobs en encre noire ainsi que le logo arc-en-ciel si emblématique, affole déjà les compteurs : initialement estimée à plus de 60 000 dollars, la carte de visite s’envole aux enchères et atteint déjà 75 000 dollars à l’heure d’écrire ces lignes (la prochaine enchère est fixée à 82500 dollars !).

L’enchère fait partie de l’événement Remarkable Rarities et se poursuivra jusqu’au 20 février. Il s’agit du seul objet lié à Apple proposé lors de ces enchères, mais comme souvent cela ne passe pas inaperçue tant est grand l’engouement des collectionneurs pour tout ce qui se rapporte à Apple. A noter que RR Auction avait déjà mis aux enchères des cartes de visite de Steve Jobs, mais aucune de ces cartes ne portait la signature du cofondateur d’Apple. Le niveau actuel des enchères autour de ce petit bout de papier reflète donc l’extrême rareté de l’objet.