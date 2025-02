Cette fois, Apple est rentré dans le « money time » et l’on sait déjà que l‘iPhone SE 4 ne sera pas la seule annonce publique de la firme de Cupertino, du moins si le vénérable Mark Gurman ne s’est pas un peu trop avancé. L’info la plus étonnante, à plus d’un titre, concerne l’Apple Vision Pro. Apple aurait donc quelque chose à dire sur son casque de réalité mixte, et à priori on peine à comprendre ce qui pourrait motiver une annonce autour du casque.

Une annonce autour du hardware ou d’une prochaine version du Vision Pro (ou d’un modèle standard), semble totalement prématurée à ce stade, et Apple n’a pas l’habitude de présenter des nouveautés matérielles un an ou plus avant leur commercialisation. Une nouvelle version de visionOS alors ? Là encore, Apple a l’habitude de sortir ces mises à jour système sans tambour ni trompettes et on ne voit pas quelle révolution software pourrait bien justifier une telle mise en avant.

Idem concernant du nouveau contenu pour le casque. Apple annonce bien sur son site les nouvelles vidéos immersives à venir, mais rien qui ne justifie là encore (à priori) une exposition plus large. Reste donc l’hypothèse la plus probable, qui voudrait qu’Apple officialise son partenariat avec Sony concernant la compatibilité entre le Vision Pro et les manettes du PlayStation VR 2, ce qui permettrait au casque d’Apple de disposer d’un solide argument pour le jeu VR. visionOS 2.4 permettra t-il d’utiliser le Vision Pro avec les manettes PS VR2 Sense ? Voilà qui fait « Sense ».