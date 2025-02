Apple a recommencé à payer le réseau social X (ex-Twitter) pour afficher des publicités concernant ses produits et services. Il y avait eu des discussions le mois dernier et c’est maintenant en place.

Au moins deux publicités d’Apple ont été repérées sur X. La première vient du compte @Apple et concerne Safari, avec la société mettant en avant le respect de la vie privée de son navigateur. La seconde pub a été postée par le compte @AppleTV et fait la promotion de la saison 2 de la série Severance.

En novembre 2023, Apple avait suspendu ses dépenses publicitaires sur le réseau social après des commentaires jugés antisémites d’Elon Musk. Une décision partagée par d’autres annonceurs, mais que la firme de Cupertino avait initialement évitée lors de la reprise de Twitter par Elon Musk en 2022. Disney, Coca-Cola, Sony, IBM et d’autres faisaient partie de ceux qui avaient arrêté les publicités sur X. Depuis, Disney et de nombreuses autres marques ont recommencé à payer la plateforme pour proposer des pubs.

Tim Cook, le patron d’Apple, est présent sur X, tout comme Greg Joswiak, le vice-président d’Apple chargé du marketing mondial, et d’autres cadres. Mais certains ont préféré quitter l’aventure depuis le rachat du réseau social par Elon Musk. On peut notamment citer le cas de Phil Schiller qui a migré vers Mastodon et Bluesky.