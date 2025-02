Plusieurs utilisateurs ont été surpris aujourd’hui avec l’apparition des contenus de Netflix dans l’application Apple TV. Mais il s’agissait en réalité d’un bug comme le confirme le service de streaming.

L’une des idées d’Apple avec son application Apple TV est de servir de hub en regroupant les programmes des différents services de streaming dans un seul et même endroit. L’utilisateur peut ainsi chercher un programme depuis l’application et savoir où il peut le regarder ensuite. Il peut également reprendre la lecture d’un contenu déjà commencé. Mais il faut des partenariats pour cela. Apple en a avec myCanal, Disney+ ou encore Amazon Prime Video, mais pas avec Netflix. C’est pour cela que l’apparition des contenus aujourd’hui a surpris, étant donné qu’il n’y a pas eu de communications officielles.

Les contenus de Netflix qui ont fait leur apparition ont uniquement concerné les séries et films originaux, et non tout le catalogue. De plus, le changement a uniquement été remarqué aux États-Unis.

More photos, all taken on our Apple TV 4K (US Apple ID). pic.twitter.com/UWNAtuUNRk — FlatpanelsHD (@Flatpanels) February 14, 2025

Mais ce soir, un porte-parole de Netflix indique à The Verge que l’apparition de ses contenus dans l’application Apple TV était une erreur.

Au fait, pourquoi Netflix refuse-t-il d’être intégré dans l’application Apple TV ? Le raisonnement est simple : le service de streaming veut que les utilisateurs passent par son application et rien d’autre. Il ne veut pas être mélangé aux autres. Pour information, Netflix est le plus gros service de streaming avec plus de 300 millions d’abonnés selon le dernier comptage.