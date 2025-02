Après un premier lancement l’année dernière, Aptoide, une boutique alternative d’applications qui vient concurrencer l’App Store en Europe, est maintenant disponible pour tout le monde. Il fallait jusqu’à présent obtenir un accès à la bêta.

« Ce lancement complet marque une étape majeure dans la distribution de jeux sur iOS et l’engagement d’Aptoide en faveur d’un écosystème de distribution d’applications ouvert et sans restriction. Les utilisateurs d’Apple ont désormais accès à de nouvelles libertés, mais il reste encore beaucoup à faire pour continuer à ouvrir iOS au niveau mondial et réduire les frictions pour les utilisateurs et les développeurs de jeux », a déclaré Paulo Trezentos, le patron d’Aptoide, cité dans un communiqué.

A l’instar de l’App Store, il est possible de télécharger des applications et des jeux. Il ne faut pas s’attendre à un catalogue aussi rempli que la boutique d’Apple.

Quelques fonctionnalités supplémentaires sont disponibles par rapport à l’App Store. Il est notamment possible d’installer des versions précédentes applications (selon ce qui est disponible).

Pour installer Aptoide sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous à cette adresse. Elle rejoint d’autres boutiques d’applications alternatives, dont l’Epic Games Store.

Pour rappel, l’installation de boutiques d’applications iOS tierces est uniquement possible en Europe. C’est une réalité grâce au DMA. Dans les autres régions, Apple impose toujours son App Store.