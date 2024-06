Aptoide va être disponible sur iOS à partir du 6 juin pour être un App Store alternatif à celui d’Apple et proposer de télécharger des jeux. Ce sera disponible pour les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne grâce au DMA.

La boutique de jeux iOS d’Aptoide sera lancée jeudi dans le cadre d’un lancement restreint, l’accès étant dans un premier temps réservé aux utilisateurs disposant de codes d’accès sur invitation. La boutique indique avoir une liste d’attente de 20 000 inscriptions et prévoit d’émettre entre 500 et 1 000 codes par jour, le lancement limité permettant à la plateforme de suivre les réactions des premiers utilisateurs. Ceux qui souhaitent avoir un code peuvent s’inscrire sur cette page.

Au lancement, la boutique proposera sept jeux, dont un solitaire, un jeu de charades et un jeu de Mahjong. Mais l’équipe assure que d’autres titres vont progressivement être disponibles. Elle affirme que plus de 100 développeurs ont exprimé leur intérêt pour la plateforme et que 30 titres sont en cours d’intégration.

Un point intéressant est qu’Aptoide sera la première boutique alternative sur iOS à proposer les achats intégrés. Aussi, son accès sera gratuit, contrairement à AltStore PAL qui nécessite un paiement.

Mais comment gérer la Core Technology Fee de 50 centimes qu’impose Apple ? La boutique va faire le nécessaire pour que ce soit les développeurs d’applications qui paient. Il faut donc s’attendre à ce que plusieurs jeux disponibles intègrent des achats intégrés pour, par exemple, débloquer tous les niveaux.

Pour information, Aptoide existe sur Android depuis 2009 et a atteint les 500 millions de téléchargements en 2023.