Le sideloading, qui permettra aux utilisateurs d’iPhone d’installer des applications ne venant pas obligatoirement de l’App Store d’Apple, donne des idées à certains. Setapp, qui propose un abonnement contre l’accès de plusieurs apps sur Mac, annonce préparer son propre App Store pour que les utilisateurs puissent télécharger des applications, sans passer par la boutique d’Apple.

L’App Store alternatif de Setapp sera uniquement disponible dans les pays de l’Union européenne. La raison ? Le sideloading va être une obligation sur iPhone suite à une réglementation européenne. Et comme nous l’avons déjà vu, Apple ne compte pas proposer cette option dans les autres régions du monde. Les utilisateurs en dehors de l’Europe devront toujours se contenter de l’App Store d’Apple pour télécharger leurs applications.

« Setapp est ravi d’annoncer que plus de 30 fournisseurs actuels seront en mesure de fournir une expérience d’applications complète aux utilisateurs de l’UE, élargissant la gamme d’applications disponibles et offrant des fonctionnalités améliorées sur les appareils iOS, y compris des outils populaires tels qu’Ulysses, Taskheat, NotePlan, PDFSearch, et Soulver », indique le groupe. Il invite également les développeurs qui le souhaitent à soumettre leurs applications afin qu’elles soient disponibles sur l’App Store alternatif.

Vient alors une question : quel est l’intérêt pour un développeur de passer par Setapp plutôt qu’Apple ? Les développeurs toucheront 70% des revenus, soit autant que chez Apple. Mais Setapp partage 20% des frais avec quiconque apporte de nouveaux clients, de sorte que les développeurs ont la possibilité de garder jusqu’à 90% des revenus provenant des frais d’utilisation par mois.

Si vous êtes un utilisateur et souhaitez participer à l’aventure quand le sideloading sera disponible sur iPhone avec une mise à jour d’iOS 17 (au printemps 2024 normalement), rendez-vous sur cette page. Et si vous êtes un développeur, vous pouvez vous rendre sur cette page.