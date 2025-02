Apple opérerait à un changement notable au niveau de ses iPhone 17 Pro et Pro Max: ils abandonneraient le titane pour passer sur de l’aluminium. C’est en tout cas ce qu’affirme l’analyste Jeff Pu.

Apple propose des modèles en titane depuis les iPhone 15 Pro. Mais le fabricant changerait ses plans pour les iPhone 17 Pro avec de l’aluminium. Ce serait la même chose pour l’iPhone 17 standard, mais c’est moyennement une surprise pour le coup étant donné que ses prédécesseurs ont aussi ce matériau.

Pourquoi de l’aluminium sur les modèles Pro ? Jeff Pu affirme qu’Apple fait ce choix pour des raisons environnementales. L’aluminium a généralement une empreinte carbone plus faible que le titane, ce qui plaît à l’entreprise, surtout qu’elle a déjà annoncé son objectif visant à rendre tous ses produits neutres en carbone d’ici 2030. Le nécessaire a déjà été fait pour les Apple Watch et le Mac mini M4.

Il y a toutefois une surprise : l’iPhone 17 Air utiliserait bel et bien du titane. Ce choix peut surprendre sachant que l’aluminium est plus léger que le titane. Nous savons déjà que l’objectif du modèle Air sera d’être très fin (les rumeurs parlent d’une épaisseur de 5,5 mm) et avoir de l’aluminium pourrait aider pour soulager le poids. Mais Apple a visiblement un autre projet pour ce modèle.

De son côté, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré l’année dernière que l’iPhone 17 aurait un mix d’aluminium et de titane, précisant que la quantité de titane serait inférieure à celle des iPhone 15 Pro.