Apple semble enfin se préparer à intégrer une fonctionnalité attendue sur l’iPhone 17 Pro : la recharge sans fil inversée. Selon le leaker Instant Digital, l’entreprise testerait actuellement la recharge sans fil inversée à 7,5 W. Cette technologie permettrait à l’iPhone 17 Pro de charger d’autres appareils Apple, comme les AirPods, l’Apple Watch ou peut-être même une future batterie externe MagSafe.

Les rumeurs autour de la recharge sans fil inversée pour l’iPhone circulent depuis plusieurs années. En 2021, Apple avait fait un premier pas dans cette direction en lançant la batterie externe MagSafe pour les iPhone 12 et modèles plus récents. La recharge de l’accessoire n’était possible que lorsqu’il était connecté à un iPhone en charge via Lightning, ce qui marquait une première dans l’acheminement de l’énergie depuis un iPhone vers un appareil externe.

En septembre 2023, Apple a abandonné la batterie externe MagSafe à l’occasion du lancement de l’iPhone 15, qui a remplacé le port Lightning par le port USB-C. Bien que l’iPhone 15 et les modèles ultérieurs puissent désormais recharger certains appareils comme l’Apple Watch et les AirPods via le port USB-C, la fonctionnalité de recharge sans fil inversée n’a pas encore été mise en place.

Bien qu’Instant Digital confirme qu’Apple teste cette fonctionnalité sur l’iPhone 17 Pro, il reste incertain si elle sera effectivement activée lors de la sortie des nouveaux modèles.

Et puisque l’on parle de recharge, il a été révélé hier que les iPhone 17 supporteraient la charge filaire à 35 W. C’est à peine plus que les iPhone 16 et leurs 30 W.