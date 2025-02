En plus d’annoncer l’iPhone 16e, Apple dévoile les prix pour son assurance AppleCare+. Ils sont en hausse par rapport à l’iPhone SE 3, qui n’est autre que le prédécesseur du smartphone annoncé aujourd’hui.

Il y a deux assurances AppleCare+. La première offre une garantie matérielle couvrant un nombre illimité d’incidents relevant de dommages accidentels. Pour l’iPhone SE 3, Apple facturait 89 euros pour deux ans ou 4,49 euros par mois (sur un an). Dans le cas de l’iPhone 16e, on passe à 139 euros pour deux ans, soit une hausse de 50 euros, et à 6,99 euros par mois (sur un an), soit une hausse mensuelle de 2,5 euros.

Vient ensuite l’assurance AppleCare+ avec couverture en cas de perte ou de vol. Le prix pour l’iPhone SE 3 était de 149 euros pour deux ans ou 7,49 euros par mois (sur un an). Avec l’iPhone 16e, ça passe respectivement à 199 euros et 9,99 euros par mois. Là encore, ça représente une hausse de 50 euros pour les deux années et 2,50 euros en plus chaque mois pour l’abonnement mensuel.

Il y a un élément qui ne change pas entre l’iPhone SE 3 et l’iPhone 16e : les prix d’AppleCare+ les concernant sont inférieurs à ceux des autres modèles.

Il est bon de préciser qu’il faut payer une franchise selon la réparation nécessaire :