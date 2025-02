Google déploie de nouvelles fonctionnalités pour Lens, avec une intégration à la fois dans l’application Google et dans Chrome sur iOS. Elles permettent de lancer des recherches directement à partir de l’écran de l’iPhone ou iPad, sans avoir à capturer une image ou ouvrir un nouvel onglet. Cette capacité rappelle la fonction « Entourer pour chercher » déjà présente sur Android.

Dans Chrome pour iOS, l’accès à cette nouveauté se fait via le menu à trois points, en sélectionnant l’option « Rechercher cet écran avec Google Lens ». Google prévoit toutefois de simplifier cette manipulation dans les mois à venir en ajoutant une icône Lens dédiée dans la barre d’adresse, à l’image de ce qui existe déjà sur la version ordinateur de Chrome depuis l’an dernier.

Pour l’application Google sur iOS, la fonctionnalité est activée de manière similaire via le menu à trois points avec l’option « Rechercher cet écran ». Les utilisateurs peuvent interagir avec le contenu en entourant, surlignant ou tapotant pour sélectionner des éléments, que ce soit dans des articles, des boutiques en ligne ou des vidéos.

Par ailleurs, Google enrichit Lens avec des capacités d’intelligence artificielle. La mise en place des « AI Overviews » promet des résultats plus détaillés, même sans questions précises de l’utilisateur. Cette amélioration vise à mieux analyser des images uniques ou inhabituelles, allant au-delà de la simple reconnaissance d’objets.

Le déploiement des recherches sur l’écran débute cette semaine à l’échelle mondiale sur iOS, pour Chrome et l’application Google. Les « AI Overviews » arriveront d’abord pour les utilisateurs anglophones dans certaines régions via l’application Google sur Android et iOS, avant une extension prochaine à Chrome.