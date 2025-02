Le partenariat entre Apple et Canal+ se poursuit, avec le second qui propose désormais l’abonnement Apple Music Familial à 11,89€/mois, ce qui représente une réduction de 30 % par rapport au prix normal de 16,99€/mois.

Si vous avez une offre de Canal+, vous pouvez vous rendre sur votre espace client pour profiter d’Apple Music Familial pour 11,89€/mois. C’est valable pour six personnes au total et chaque utilisateur a le droit à sa propre bibliothèque musicale. En effet, ce n’est pas un compte commun pour six personnes, mais six comptes dédiés qui sont tous rattachés à un compte principal pour la facturation.

Avec cette nouvelle offre, Apple Music Familial est bien plus intéressant que les équivalents chez Spotify ou Deezer… si vous avez déjà un abonnement à Canal+. Par exemple, l’offre de Spotify coûte 18,21€/mois et Deezer est encore plus cher à 19,99€/mois. Il est toutefois possible de tomber à 18,25€/mois en prenant l’offre annuelle qui donne accès à 8 % de remise.

ℹ️ Arrivée de l'option "Apple Music Familial" (6 utilisateurs) à 11,89€/mois pour les abonnés @canalplus (au lieu de 16,99€/mois). pic.twitter.com/SoJvH1nkzB — 📌 Anaël (@anael_tw) February 20, 2025

L’abonnement individuel d’Apple Music à 7,69€/mois au lieu de 10,99€/mois (soit là encore 30 % de réduction) est également disponible chez Canal+, mais cela fait quelques mois maintenant. La nouveauté aujourd’hui est le support de l’offre familiale.