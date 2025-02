Les nouveautés se bousculent du côté d’Apple TV+. La plateforme de streaming dévoile de nouveaux détails sur la série de S.F et de comédie Murderbot avec Alexander Skarsgård en vedette (True Blood, The Northman), l’acteur étant aussi producteur exécutif sur la série. Cette série en 10 épisodes créée par les frères Chris et Paul Weitz ((« About a Boy », « Mozart in the Jungle ») et produite par Paramount Television Studios est basée sur la série de romans à succès de Martha Wells, lauréate des prix Hugo et Nebula. Outre Alexander Skarsgård, le casting comprend également Noma Dumezweni (« Presumed Innocent »), David Dastmalchian (« Oppenheimer »), Sabrina Wu (« Joy Ride »), Akshay Khanna (« Critical Incident »), Tattiawna Jones (« The Handmaid’s Tale ») et Tamara Podemski (« Outer Range »).

Murderbot « est un thriller/comédie de science-fiction qui raconte l’histoire d’un « construct » de sécurité auto-hacké, horrifié par les émotions humaines mais attiré par ses clients vulnérables. Interprété par Skarsgård, Murderbot doit cacher sa volonté propre et accomplir une mission dangereuse alors que tout ce qu’il souhaite vraiment c’est être laissé tranquille pour regarder des feuilletons futuristes et découvrir sa place dans l’univers. »

Les deux premiers épisodes de Murderbot seront diffusés sur Apple TV+ le vendredi 16 mai 2025, suivis de nouveaux épisodes chaque vendredi jusqu’au 11 juillet.