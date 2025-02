Une nouvelle option permet de passer par le moteur de recherche de ChatGPT plutôt que celui de Google au niveau de Safari. C’est possible grâce à une nouvelle extension du chatbot d’OpenAI.

Assurez-vous d’avoir installé la dernière mise à jour en date de l’application ChatGPT sur l’App Store. Une fois que c’est fait, ouvrez Safari, appuyez sur l’icône à gauche de la barre d’URL et puis sur « Gérer les extensions ». Activez « Recherche ChatGPT » puis appuyez sur OK. Sur le menu de base, appuyez sur « Recherche ChatGPT » pour valider les autorisations requises.

À partir de maintenant, chaque requête que vous ferez au niveau de la barre de recherche de Safari sera automatiquement gérée non plus par Google mais par ChatGPT.

Il est certain que cette solution peut être intéressante pour des utilisateurs friands de l’IA d’OpenAI. En revanche, on peut se douter que Google ne va pas vraiment apprécier la nouvelle. Pour rappel, Google verse des milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur iPhone, iPad et Mac. La dernière somme connue est 20 milliards de dollars pour l’année 2022.

En l’état, il n’est pas possible de définir ChatGPT comme un moteur de recherche par défaut au niveau des réglages d’iOS. Mais l’extension pour Safari permet d’une certaine façon de réaliser cette opération sans grande difficulté.