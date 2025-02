Voilà qui fera parler : sur décision d’Apple, les développeurs russes n’ont plus accès à l’Apple Developer Enterprise Program (ADEP). Cette information arrive un peu en retard puisque si l’on en croit plusieurs sources en Russie, l’accès à l’ADEP aurait été fermé depuis le 12 février. Ce blocage signiei que les développeurs russes ne peuvent même plus se servir de l’ADEP pour distribuer leurs applications iOS, même en dehors de l’App Store. De nombreuses entreprises russes utilisaient l’ADEP pour gérer leur flotte d’apps en interne. C’est donc un vrai coup dur donc pour de nombreux utilisateurs professionnels qui vont devoir en passer par des solutions beaucoup plus proches de la bidouille, solutions qui nécessiteront aussi des profils nettement plus qualifiés.

La fermeture de l’ADEP aux développeurs russes peut sembler d’autant plus surprenante que l’App Store est toujours fonctionnel en Russie. C’est même k’un des rares services d’Apple a fonctionner encore normalement dans le pays dirigé par Vladimir Poutine. Il serait sans doute intéressant de connaitre les motivations qui ont poussé Apple à prendre cette décisionassez radicale, si tant est qu’un dirigeant d’Apple daigne s’exprimer sur ce sujet.