L’intelligence artificielle envahit le marché du PC : les expéditions de PC dotés de capacités d’IA (et donc de puces avec NPU/Neural Process Unit) ont atteint 15,4 millions d’unités au quatrième trimestre 2024, ce qui représente 23 % des expéditions totales de PC pour la période (et une croissance séquentielle de 18 %). Sur l’ensemble de l’année, ces PC IA ont constitué 17 % des livraisons mondiales d’ordinateurs. Le plus incroyable est bien qu’Apple est en tête de ce marché spécifique, avec 54 % de part de marché sur 2024, suivi de Lenovo et HP à 12 % chacun. Pour rappel, les PC IA sont des appareils équipés de processeurs dédiés à l’IA comme le Neural Engine d’Apple et l’AI Boost d’Intel, des composants qui améliorent le traitement des charges de travail d’IA en local.

Le Mac a connu une croissance significative sur le quatrième trimestre 2024, atteignant 10,2 % de Pdm et dominant le segment des PC à capacité d’IA avec 45 % de Pdm. Il y a quelque chose de presque cocasse à remarquer qu’Apple semble à la fois largué dans le secteur du logiciel d’IA (Apple Intelligence/Siri souffre aujourd’hui de la comparaison avec Gemini ou ChatGPT) tout en dominant à ce point le hardware dédié pour le calcul d’IA en local.